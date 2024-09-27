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Миссия США в Ираке завершается: американцы перебираются в Курдистан

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США объявили о достигнутом с иракским правительством соглашении о завершении к началу следующего года своей военной миссии в Ираке в рамках международной коалиции, борющейся с группировкой «Исламское государство».

«Голос Америки» передает, что американские войска покинут базы, некоторые из которых они занимали в течение двух десятилетий военного присутствия в стране.

При этом администрация президента Байдена отказалась предоставить подробности, сколько из примерно 2500 американских военнослужащих, все еще служащих в Ираке, останутся там, или признать, что это будет означать полный вывод войск из этой страны.

«Думаю, справедливо будет сказать, что… наше присутствие в стране (Ираке) изменится», - сообщила журналистам заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, не вдаваясь в подробности.

Американские официальные лица, которые информировали журналистов в пятницу, пояснили, что соглашение приведет к двухэтапному выводу войск, первый из которых начался в этом месяце. На этом этапе, который продлится до сентября 2025 года, коалиционная миссия против ИГИЛ завершится, и силы покинут некоторые старые базы.

По словам официальных лиц из иракского правительства, которые говорили с Associated Press на условиях анонимности, после ноябрьских выборов американские войска начнут покидать авиабазу Айн аль-Асад на западе Ирака и международный аэропорт Багдада. Эти силы будут перемещены на базу Харир в Эрбиле (в иракском Курдистане).

На втором этапе США продолжат действовать в той или иной форме до 2026 года, чтобы поддерживать операции по борьбе с ИГИЛ в Сирии, заявили высокопоставленный чиновник администрации Байдена и высокопоставленный чиновник Министерства обороны на условиях анонимности в телефонном разговоре с журналистами

В конечном итоге, военная миссия США перейдет к двусторонним отношениям в сфере безопасности, заявили официальные лица США, но не указали, что это может означать для множества американских военнослужащих, которые останутся в Ираке в будущем.

Иракские официальные лица предположили, что какие-то американские силы могут остаться на базе Харир после 2026 года, поскольку региональное правительство Курдистана хотело бы, чтобы они остались.

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