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Словесная дуэль Блинкена и главы МИД Китая

10:14 1234

Госсекретарь США Энтони Блинкен на переговорах с министром иностранных дел Китая Ван И, которые состоялись в пятницу, заявил о серьезном беспокойстве США по поводу поддержки Китаем оборонной промышленной базы России, что разговоры Пекина о мире в Украине «расходятся с реальностью». Об этом информирует Reuters.

На встрече с Ван И в кулуарах Генассамблеи ООН в Нью-Йорке Блинкен также поднял вопрос «опасных и дестабилизирующих действий» Китая в Южно-Китайском море и обсудил улучшение связей между американскими и китайскими военными.

Блинкен рассказал, что около 70 процентов станков, которые импортирует Россия, и 90 процентов микроэлектроники происходят из Китая и Гонконга, и что это материально помогает Москве производить ракеты, бронетехнику и боеприпасы, необходимые для продолжения войны против Украины.

«Поэтому когда Пекин говорит, что, с одной стороны, он хочет мира, хочет видеть прекращение конфликта, а с другой стороны, позволяет своим компаниям осуществлять действия, которые фактически помогают Путину продолжать агрессию, что-то здесь не сходится», - заявил Блинкен

Блинкен также добавил, что решающее значение для достижения прочного мира в Украине имеет «давление на Иран, Северную Корею и Китай ... чтобы они прекратили предоставлять оружие, артиллерию, технику и другую поддержку» России.

Со своей стороны глава МИД Китая Ван И на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что позиция Пекина по войне России против Украины «открыта и честна», страна призывает к диалогу и прилагает усилия для политического урегулирования.

«США должны прекратить очернять Китай и перекладывать на него вину, вводить санкции без разбора и использовать это как предлог для разжигания конфронтации», — сказал Ван И, слова которого приводит МИД Китая.

Ван И подчеркнул, что «позиция Китая по украинскому вопросу является открытой, и он всегда настаивал на установлении мира и переговорах, а также прилагает собственные усилия для содействия политическому урегулированию».

Что касается вопроса Тайваня, то министр иностранных дел КНР заявил, что «если Соединенные Штаты действительно надеются на мир и стабильность в Тайваньском проливе, они должны соблюдать принцип «одного Китая», выполнять положения трех совместных коммюнике (об установлении дипотношений), прекратить вооружать Тайвань, публично выступить против «независимости Тайваня» и поддержать мирное воссоединение Китая».

«Независимость Тайваня» несовместима с установлением мира в Тайваньском проливе», - подчеркнул глава МИД Китая.

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