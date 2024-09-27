Гибель Насраллы не смерть «Хезболлы»

В сирийском Идлибе, где отряды «Хезболлы» кроваво порезвились от души, радостно на улицах танцуют и раздают сладости, отмечая ликвидацию шейха Хасана Насраллы, – а иранские каналы распространяют информацию, что он жив и находится в добром здравии. Множатся слухи, и один из них, что вместе с Насраллой погиб руководитель «Аль-Кудс» Исмаил Гани. Али Хаменеи созвал в Тегеране экстренное заседание Совбеза. Сигналы о судьбе Насраллы самые противоречивые, и скорее всего какая-то ясность наступит только к вечеру сегодняшнего – утру завтрашнего дня, что совершенно не удивительно, учитывая количество и мощность противобункерных бомб, сброшенных вчера израильтянами на место, где предположительно находился Насралла и те, из высшего командования «Хезболлы», кто еще уцелел после событий последних дней.

Образовавшиеся там завалы разобрать и выяснить, чьи трупы там находятся, – требуется время. До этого будут самые разные слухи. Верить или не верить которым дело личных симпатий каждого. Пока, во всяком случае, достоверно подтверждена смерть Хашим Сафи ад-Дина, троюродного брата Хасана Насраллы, и зятя Касема Сулеймани, который занимал пост главы исполнительного совета «Хезболлы» и которого называли наиболее вероятным преемником шейха. И дочери Насраллы, Зейнаб, тело которой также было обнаружено под обломками бункера в Дахье. Так что с шейхом все станет ясно в ближайшее время, но вне зависимости от того, жив он или мертв, удар по штаб-квартире «Хезболлы» в Бейруте, нанесенный израильской авиацией, означает коренной перелом в войне Израиля против тех, кто стремится его уничтожить.

Теперь для Израиля самое время провести наземную операцию в Южном Ливане и зачистить 7-километровую «буферную зону», поскольку у него есть некоторый промежуток времени, когда управление и координация внутри группировки будут находиться в состоянии хаоса, а значит, серьезного сопротивления можно не ожидать, находящиеся там боевики «Хезболлы» предпочтут отступить. Не считая, конечно, упертых фанатиков, но вряд ли их количество будет слишком значительным. Подчеркну, этот промежуток времени будет достаточно коротким, поскольку гибель Насраллы совершенно не означает смерти «Хезболлы». Пока это лишь серьезный удар по моральному духу движения. А дальше, как сказал Али Лариджани, советник верховного лидера Ирана Али Хаменеи: «Каждому лидеру сопротивления, который погиб, всегда найдется замена». И какой будет это замена – никто сейчас сказать не может. Но есть одна непреложная закономерность, если хотите - правило: на место ликвидированных лидеров группировок и движений, подобных «Хезболле», приходят, как правило, более агрессивные, непримиримые и недоговороспособные. Напомню, именно так произошло после ликвидации лидера ХАМАС шейха Ахмада Ясина. Так было и после ликвидации лидера «Хезболлы» Аббаса Мусауи в 1992-м. И если Насралла мертв – не время праздновать это, время продолжать работу по закреплению результатов.