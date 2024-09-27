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Вторая волна ракетных ударов по Бейруту: Дахия в огне!
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Вторая волна ракетных ударов по Бейруту: Дахия в огне!

Ликвидирован полевой командир ХАМАС в Сирии

10:47 290

Израильские военно-воздушные силы нанесли удар и уничтожили полевого командира палестинского движения ХАМАС на юге Сирии. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

«Ночью после получения разведданных израильские ВВС нанесли удар и уничтожили главу террористической сети ХАМАС на юге Сирии Ахмеда Мухаммеда Фахда», - говорится в заявлении.

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