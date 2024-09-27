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Вторая волна ракетных ударов по Бейруту: Дахия в огне!
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Вторая волна ракетных ударов по Бейруту: Дахия в огне!

Москва применит ядерное оружие, если ВСУ разрешат бить вглубь России

так заявили в Госдуме
10:54 639

Обновленная ядерная доктрина России предполагает, что предоставление Украине разрешения на удары дальнобойным оружием вглубь РФ может стать основанием для применения ядерного оружия, сказал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Он утверждает, что из-за этого «напряглись наши западные бывшие партнеры», передает «Коммерсант».

«Это может стать основанием, но принимать решение будет Верховный главнокомандующий. Может стать»,— сказал Картаполов, добавив, что есть имеется много разных факторов, поэтому «однозначно заявлять нельзя», но и исключать такой вариант развития событий тоже.

25 сентября Владимир Путин на заседании Совета безопасности РФ объявил о внесении уточнений в российскую ядерную доктрину. В документе укажут, что агрессия любого неядерного государства против России при поддержке ядерной державы будет рассматриваться как совместное нападение. Кремль назвал изменения в доктрине сигналом для «недружественных стран».

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