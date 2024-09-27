Москва применит ядерное оружие, если ВСУ разрешат бить вглубь России

Обновленная ядерная доктрина России предполагает, что предоставление Украине разрешения на удары дальнобойным оружием вглубь РФ может стать основанием для применения ядерного оружия, сказал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Он утверждает, что из-за этого «напряглись наши западные бывшие партнеры», передает «Коммерсант».