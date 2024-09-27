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Вторая волна ракетных ударов по Бейруту: Дахия в огне!
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Вторая волна ракетных ударов по Бейруту: Дахия в огне!

Отвлекающий маневр Нетаньяху?

11:17 206

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поехал в Нью-Йорк, в частности, чтобы заставить лидера «Хезболлы» Хасана Насраллу думать, что он в безопасности, утверждается в публикации The Telegraph.

По словам израильского высокопоставленного чиновника, на которого ссылается издание, обращение Нетаньяху к ООН «было частью диверсии», целью которой было заставить лидера «Хезболлы» поверить, что Израиль не будет действовать против него, пока Нетаньяху находится в Соединенных Штатах.

27 сентября израильские военные нанесли удар по столице Ливана – Бейруту. Целью их атаки был лидер «Хезболлы». Удар был нанесен по подземному бункеру, где встречаются руководители организации. В настоящее время неизвестно, жив ли Насралла. Иранское агентство Tasnim News утверждает, что Насралла жив после израильской атаки. Издание AFP со ссылкой на источник, близкий к боевикам, также утверждает, что Насралла «в порядке». Тем временем израильский Channel 13 сообщает, что «удар по Насралле удался».

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