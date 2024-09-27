Российский удар по больнице в Украине: жертв все больше

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в результате российского удара «шахедами» по одной из больниц города Сумы погибли 8 человек.

«Одиннадцать человек ранены, из больницы эвакуированы 113 пациентов. Продолжается спасательная операция. Ликвидируем последствия, спасаем жизни. Делаем максимум, чтобы предоставить нашим людям необходимую помощь. Всем в мире, кто говорит об этой войне, стоит обращать внимание, куда бьет Россия. Они воюют с больницами, гражданскими объектами, жизнями людей. Принудить Россию к миру может только сила. Мир через силу - только это единственный правильный путь», - написал президент Украины в своих соцсетях.

Утром 28 сентября россияне дважды нанесли удар по учреждению здравоохранения в Сумах.