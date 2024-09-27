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Российский удар по больнице в Украине: жертв все больше

обновлено 13:26
13:26 1881

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в результате российского удара «шахедами» по одной из больниц города Сумы погибли 8 человек.

«Одиннадцать человек ранены, из больницы эвакуированы 113 пациентов. Продолжается спасательная операция. Ликвидируем последствия, спасаем жизни. Делаем максимум, чтобы предоставить нашим людям необходимую помощь. Всем в мире, кто говорит об этой войне, стоит обращать внимание, куда бьет Россия. Они воюют с больницами, гражданскими объектами, жизнями людей. Принудить Россию к миру может только сила. Мир через силу - только это единственный правильный путь», - написал президент Украины в своих соцсетях.

Утром 28 сентября россияне дважды нанесли удар по учреждению здравоохранения в Сумах.

* * * 11:26

Армия РФ в ночь на 28 сентября дважды нанесла удар по больнице в городе Сумы, сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко.

В результате первого удара, написал Клименко в своем телеграм-канале, были повреждены перекрытия нескольких этажей больницы, погиб один человек. Когда пациентов и персонал больницы эвакуировали, российская армия нанесла второй удар по больнице.

Всего, по данным на утро 28 сентября, известно о шести погибших в результате российского удара по больнице, среди которых сотрудник полиции. Еще один полицейский получил ранение, сообщил глава МВД Украины.

Сумская областная военная администрация также сообщает, что Сумы были атакованы российским дронами типа «Шахед». Удары, по предварительным данным, были нанесены по жилому сектору. Последствия атаки выясняются.

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