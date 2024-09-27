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Схрон оружия нашли сотрудники МЧС

фото; видео
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В поселке Сараи Апшеронского района обнаружены боеприпасы, сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Согласно сообщению, оперативная группа по разминированию Службы спасения особого риска совместно с сотрудниками правоохранительных органов обнаружила на территории поселка боеприпасы: два пистолета Макарова калибра 9 мм, два охотничьих ружья калибра 16 мм, четыре ручные гранаты Ф-1, семь ручных гранат РГД-5, десять взрывателей УЗРГМ2, 69 патронов калибра 7x62 мм, 17 патронов калибра 9x19 мм, девять осколочных гранат ОГ-7В для стрелкового оружия, 11 пороховых зарядов для гранат ОГ-7ПМ.

«Специалисты Службы спасения особого риска изъяли с территории обнаруженные боеприпасы. В ходе осмотра прилегающей территории других опасных или подозрительных предметов обнаружено не было», - заявили в МЧС.

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