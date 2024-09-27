AYNA запустило еще одну подземную парковку в Баку

Автомобилисты получили возможность комфортно парковать свои автомобили в еще одном оживленном районе Баку.

Для обеспечения непрерывности дорожного движения, удобства пешеходов и устойчивости городской мобильности на улицах и проспектах Баку Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта ввело в эксплуатацию еще одну подземную автостоянку.

Автостоянка находится в Наримановском районе, на пересечении улицы Кёроглу Рагимова с улицами Гасана Алиева и Фатали хана Хойского, под расположенным здесь парком.