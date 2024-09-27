AYNA запустило еще одну подземную парковку в Баку
Автомобилисты получили возможность комфортно парковать свои автомобили в еще одном оживленном районе Баку.
Для обеспечения непрерывности дорожного движения, удобства пешеходов и устойчивости городской мобильности на улицах и проспектах Баку Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта ввело в эксплуатацию еще одну подземную автостоянку.
Автостоянка находится в Наримановском районе, на пересечении улицы Кёроглу Рагимова с улицами Гасана Алиева и Фатали хана Хойского, под расположенным здесь парком.
Вблизи двухэтажной подземной автостоянки, оснащенной всей соответствующей инфраструктурой, находится несколько медицинских, образовательных, финансовых учреждений и объектов общественного питания. Стоянка рассчитана на 376 парковочных мест, из которых 181 место расположено на первом этаже, 195 - на втором.
Парковка оборудована камерами видеонаблюдения, эскалатором и двумя лифтами, а на въездах и выездах используется система распознавания номеров.
Следует отметить, что правильное управление парковками способствует превращению улиц Баку в более эффективные, комфортные и безопасные пространства, а также позволяет владельцам всех видов транспортных средств эффективно использовать инфраструктуру города.