Погибших при взрыве АЗС в Махачкале стало больше

Число погибших при взрыве на АЗС в пригороде Махачкалы увеличилось на одного человека — до 12 человек. Ранее было известно о 11 погибших, среди которых двое детей.

«Количество погибших выросло до 12»,— сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального МЧС.

Вчера, 27 сентября, в Дагестане взорвалась автозаправочная станция Новый Хушет. В республике объявлен день траура. По факту происшествия управление СКР по Дагестану возбудило уголовное дело.