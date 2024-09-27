Погибших при взрыве АЗС в Махачкале стало больше
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Число погибших при взрыве на АЗС в пригороде Махачкалы увеличилось на одного человека — до 12 человек. Ранее было известно о 11 погибших, среди которых двое детей.
«Количество погибших выросло до 12»,— сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального МЧС.
Вчера, 27 сентября, в Дагестане взорвалась автозаправочная станция Новый Хушет. В республике объявлен день траура. По факту происшествия управление СКР по Дагестану возбудило уголовное дело.
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