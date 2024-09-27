Москва обратится в Международный суд ООН из-за «Северных потоков»

По ее словам, если в досудебном порядке вопрос не решится, Россия обратится в Международный суд ООН.

Захарова добавила, что досудебные претензии могут предъявить еще нескольким странам, «которые могут иметь отношение» к ЧП. Захарова назвала взрывы «вопиющим актом международного терроризма», который подпадает под ряд международных договоров, обязывающих предотвращать и расследовать такие инциденты. «К сожалению, мы видим, что эти обязательства не выполняются, несмотря на многократные призывы Российской Федерации»,— сказала РИА Новости представитель МИД РФ.

Взрывы на «Северном потоке» и не введенном в эксплуатацию «Северном потоке-2» произошли 26 сентября 2022 года. В феврале 2024 года Швеция и Дания сообщили о прекращении расследования. Германия остается единственной европейской страной, которая его пока продолжает. Канцлер ФРГ Олаф Шольц призывал вести расследование «без учета интересов кого-либо».