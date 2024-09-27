«Новый порядок» Израиля: Убит Хасан Насралла, и не только...

По данным армии Израиля, кроме генсека «Хезболлы» также в подземном бункере в Дахии уничтожены глава южного командования ливанской группировки Али Караки и другие высокопоставленные командиры организации. Ранее в субботу также сообщалось об уничтожении в Сирии полевого командира ХАМАС Ахмеда Мухаммеда Фахды. Советник премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман поделился фотографиями устранённых членов «Хезболлы».

* * * Пресс-служба армии Израиля сообщила, что операция по уничтожению лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы получила название «Новый порядок». Начальник Генерального штаба армии Израиля Герци Халеви, реагируя на заявление о ликвидации лидера «Хезболлы», сказал, что в арсенале ЦАХАЛ есть еще инструменты, которые будут пущены в дело в случае необходимости.

«Тут все просто: кто бы ни угрожал гражданам Государства Израиль – мы будем знать, как до них добраться. На севере, на юге и в более отдаленных местах». The New York Times передает, что Израиль нанес авиаудар по центру Дахии в Бейруте после получения разведывательных данных о присутствии Хасана Насраллы на встрече с руководством организации. По информации, представленной израильскими чиновниками газете, операция была тщательно спланирована с участием нескольких типов самолетов ВВС ЦАХАЛ, включая стелс-авиацию, которая первой нанесла удар по целям. Атака вызвала значительные разрушения в самом центре Дахии — ключевом районе, где находится штаб «Хезболлы». В результате взрывов подземные бункеры, в которых скрывались лидеры организации, оказались погребены под обломками разрушенных зданий. Согласно данным израильских источников, Насралла, предположительно, находился в одном из этих бункеров во время бомбардировки.

* * * 12:35 Движение «Хезболла» не может выйти на связь с его лидером Хасаном Насраллой с вечера пятницы. Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на источники, близкие «Хезболле». «Контакт с Хасаном Насраллой потерян с вечера пятницы», - сказал собеседник агентства, не подтвердив смерть генсека. Ранее в субботу израильские СМИ сообщили, что Зейнаб Насралла - дочь Хасана Насраллы - убита в результате авиаудара Израиля по югу Бейрута. Тело женщины обнаружили при разборе завалов на месте атаки в Дахии. Насралле было 64 года, из которых 32 года он руководил «Хезболлой». Как отмечает The New York Times, Насралла производил впечатление менее сурового лидера, чем остальные шиитские руководители. Он никогда не выступал за соблюдение жестких исламских правил. Издание называет его сильным оратором, несмотря на легкую шепелявость и склонность к шуткам в речах.

* * * 12:03 Армия обороны Израиля сообщила, что накануне в результате удара, нанесенного по центральному штабу ливанской группировки «Хезболла» в районе Дахия в Бейруте, был ликвидирован генсек этой организации шейх Хасан Насралла. Удар по штабу был нанесен в то время, когда там находилось высшее руководство «Хезболлы». Подтверждения «Хезболлы» о смерти лидера организации пока нет.