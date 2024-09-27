Пыльная погода в Баку

В Баку и на Апшеронском полуострове, а также в районах вдоль побережья Каспийского моря наблюдается пыльная погода, сообщила заместитель начальника Национальной гидрометеорологической службы Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Гюльнара Аббасова.

Она отметила, что в настоящее время количество пыли в воздухе превышает норму в 1,4 - 1,6 раза.

«Пыль, наблюдаемая в воздухе, имеет трансграничный характер в связи с метеорологическими условиями и занесена на территорию страны северо-восточными ветрами», - сказала она.

Аббасова добавила, что пыльная погода сохранится в течение двух дней, в зависимости от метеорологической обстановки.