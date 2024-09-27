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Хаменеи перевели в безопасное место

После заявлений о гибели Хасаны Насраллы; новость дополнена 13:29
13:17 2029

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи переведен в безопасное место на фоне заявлений о ликвидации армией Израиля главы «Хезболлы» Хасана Насраллы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники. 

По информации агентства, меры безопасности в месте пребывания Али Хаменеи ужесточены. Собеседники агентства также утверждают, что Иран находится в контакте с «Хезболлой» и другими союзниками в регионе по поводу дальнейших действий после сообщений о гибели Насраллы.

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