Мать Национального героя благодарит президента Азербайджана

Гюльнара Мирзоева: «Как мать шехида хочу выразить благодарность нашему президенту Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой. Они доказали всему миру, что Азербайджан – страна победителей, что Азербайджан способен освободить свои земли благодаря своей храбрости и решимости, и что Азербайджан всегда поддерживает семьи шехидов, отдавших свою жизнь за Родину!» Джалал Гурбанов: «Главы исполнительной власти – это мост между семьями шехидов и нашим президентом. Мы благодарим всех представителей власти, которые всегда находятся рядом с семьями шехидов». 27 сентября – день, когда каждый азербайджанец мобилизовался для защиты Родины. Это день национальной гордости. Солдаты, проявившие мужество в борьбе за суверенитет и свободу, гражданские лица, поддерживавшие передний фронт с тыла, и весь народ Азербайджана продемонстрировали решимость, волю и единство. Земли, находившиеся под оккупацией почти тридцать лет, были освобождены ценой крови и жизни героических шехидов, солдат, офицеров. 44-дневная Отечественная война, каждая страница которой стала героической эпопеей, вписана в историю Азербайджана как яркая страница, продемонстрировав военную мощь страны и справедливую борьбу азербайджанской армии за правое дело. Эта война подарила Азербайджану радость победы, а также показала единство народа и рожденный этим единством героизм. Множество храбрых сыновей стали участниками этой праведной борьбы за Родину, некоторые из них стали шехидами. Эта война, подарившая нам победу, вновь продемонстрировала, насколько азербайджанский народ привязан к своей Родине и готов без колебаний отдать за нее жизнь.

Шехиды до Победы были детьми своих родителей, а после героической гибели стали сыновьями всего Азербайджана, их матери – матерями всего народа, отцы — аксакалами страны. Создатели проектов «Мой отец – герой» и «Мой сын – герой» организовали экскурсии по Азербайджану в честь героев Отечественной войны. Древний Шеки распахнул свои объятия для матерей и отцов героев в четвертую годовщину Отечественной войны. В рамках проектов «Мой отец — герой» и «Мой сын — герой» более 100 матерей и отцов шехидов стали гостями Шеки и Огуза. Семьи шехидов, прибывшие сюда из разных уголков Азербайджана, были тепло встречены местными жителями Шеки: «Родина у нас одна, и в горе, и в радости мы вместе». Родители шехидов: Башханум Аббасова, мать шехида Теймура Аббасова, и Лала Рагимова, мать Национального Героя Джаваншира Рагимова, выразили благодарность президенту и Фонду Гейдара Алиева за проявленное внимание и заботу о семьях шехидов.

Башханум Аббасова: «Благодарю нашего Верховного Главнокомандующего за то, что под его руководством и благодаря нашим отважным сыновьям мы сегодня можем посещать Шушу, Кельбаджар и Ханкенди. Теперь мы слышим свадебные песни в Карабахе». Лала Рагимова: «Вот уже четыре года мы каждый день вспоминаем наших детей и благодарим руководство Фонда Гейдара Алиева, особенно Анара Алекперова, за их внимание. Их забота помогает нам, матерям, не чувствовать себя одинокими без сыновей, а нашим внукам – без отцов». На мероприятии, организованном Исполнительной властью города Шеки, в честь семей шехидов в Дворце Шекинских ханов говорилось о победной истории. Каждый клочок земли Родины, пропитанный кровью шехидов, чтит их имена. Нет ни одного района, ни одного села, где бы не нашлось могилы шехида. С древних времен до наших дней храбрые сыновья народа Азербайджана не оставляли Родину в беде, сражались до последней капли крови против врагов ради независимости и свободы.

Следующая поездка в рамках проектов «Мой отец – герой» и «Мой сын – герой» состоялась в село Хачмаз Огузского района, где встретили родителей героев, воспитанных древней землей Огуза. Глава Исполнительной власти Огузского района Джавид Абдул-Гадиров назвал эти проекты символом единства, подчеркнул, что внимание к семьям шехидов является их гражданским долгом: «Наше государство всегда поддерживает семьи шехидов… Светлая память о наших шехидах всегда будет священна, семьи шехидов окружены заботой и вниманием государства». Во время своего выступления мать Национального героя Ильгара Мирзоева, Гюльнара Мирзоева, выразила гордость за то, что является матерью шехида, подчеркнула важность внимания, оказываемого семьям шехидов. Гюльнара Мирзоева: «Как мать шехида хочу выразить благодарность нашему президенту Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой. Они доказали всему миру, что Азербайджан — страна победителей, что Азербайджан способен освобождать свои земли благодаря храбрости и решимости, и что азербайджанское государство всегда поддерживает семьи шехидов, отдавших свою жизнь за Родину!»

Мероприятие продолжилось в доме шехида Отечественной войны Наиля Ибрагимли. Мать шехида, Агибет Ибрагимли, принявшая более 100 отцов и матерей шехидов, выразила свою радость видеть родителей героев в Огузе.