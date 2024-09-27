Мать Национального героя благодарит президента Азербайджана
Гюльнара Мирзоева: «Как мать шехида хочу выразить благодарность нашему президенту Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой. Они доказали всему миру, что Азербайджан – страна победителей, что Азербайджан способен освободить свои земли благодаря своей храбрости и решимости, и что Азербайджан всегда поддерживает семьи шехидов, отдавших свою жизнь за Родину!»
Джалал Гурбанов: «Главы исполнительной власти – это мост между семьями шехидов и нашим президентом. Мы благодарим всех представителей власти, которые всегда находятся рядом с семьями шехидов».
27 сентября – день, когда каждый азербайджанец мобилизовался для защиты Родины. Это день национальной гордости. Солдаты, проявившие мужество в борьбе за суверенитет и свободу, гражданские лица, поддерживавшие передний фронт с тыла, и весь народ Азербайджана продемонстрировали решимость, волю и единство. Земли, находившиеся под оккупацией почти тридцать лет, были освобождены ценой крови и жизни героических шехидов, солдат, офицеров. 44-дневная Отечественная война, каждая страница которой стала героической эпопеей, вписана в историю Азербайджана как яркая страница, продемонстрировав военную мощь страны и справедливую борьбу азербайджанской армии за правое дело. Эта война подарила Азербайджану радость победы, а также показала единство народа и рожденный этим единством героизм. Множество храбрых сыновей стали участниками этой праведной борьбы за Родину, некоторые из них стали шехидами. Эта война, подарившая нам победу, вновь продемонстрировала, насколько азербайджанский народ привязан к своей Родине и готов без колебаний отдать за нее жизнь.
Шехиды до Победы были детьми своих родителей, а после героической гибели стали сыновьями всего Азербайджана, их матери – матерями всего народа, отцы — аксакалами страны.
Создатели проектов «Мой отец – герой» и «Мой сын – герой» организовали экскурсии по Азербайджану в честь героев Отечественной войны.
Древний Шеки распахнул свои объятия для матерей и отцов героев в четвертую годовщину Отечественной войны. В рамках проектов «Мой отец — герой» и «Мой сын — герой» более 100 матерей и отцов шехидов стали гостями Шеки и Огуза. Семьи шехидов, прибывшие сюда из разных уголков Азербайджана, были тепло встречены местными жителями Шеки: «Родина у нас одна, и в горе, и в радости мы вместе». Родители шехидов: Башханум Аббасова, мать шехида Теймура Аббасова, и Лала Рагимова, мать Национального Героя Джаваншира Рагимова, выразили благодарность президенту и Фонду Гейдара Алиева за проявленное внимание и заботу о семьях шехидов.
Башханум Аббасова: «Благодарю нашего Верховного Главнокомандующего за то, что под его руководством и благодаря нашим отважным сыновьям мы сегодня можем посещать Шушу, Кельбаджар и Ханкенди. Теперь мы слышим свадебные песни в Карабахе».
Лала Рагимова: «Вот уже четыре года мы каждый день вспоминаем наших детей и благодарим руководство Фонда Гейдара Алиева, особенно Анара Алекперова, за их внимание. Их забота помогает нам, матерям, не чувствовать себя одинокими без сыновей, а нашим внукам – без отцов».
На мероприятии, организованном Исполнительной властью города Шеки, в честь семей шехидов в Дворце Шекинских ханов говорилось о победной истории.
Каждый клочок земли Родины, пропитанный кровью шехидов, чтит их имена. Нет ни одного района, ни одного села, где бы не нашлось могилы шехида. С древних времен до наших дней храбрые сыновья народа Азербайджана не оставляли Родину в беде, сражались до последней капли крови против врагов ради независимости и свободы.
Следующая поездка в рамках проектов «Мой отец – герой» и «Мой сын – герой» состоялась в село Хачмаз Огузского района, где встретили родителей героев, воспитанных древней землей Огуза.
Глава Исполнительной власти Огузского района Джавид Абдул-Гадиров назвал эти проекты символом единства, подчеркнул, что внимание к семьям шехидов является их гражданским долгом: «Наше государство всегда поддерживает семьи шехидов… Светлая память о наших шехидах всегда будет священна, семьи шехидов окружены заботой и вниманием государства».
Во время своего выступления мать Национального героя Ильгара Мирзоева, Гюльнара Мирзоева, выразила гордость за то, что является матерью шехида, подчеркнула важность внимания, оказываемого семьям шехидов.
Гюльнара Мирзоева: «Как мать шехида хочу выразить благодарность нашему президенту Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой. Они доказали всему миру, что Азербайджан — страна победителей, что Азербайджан способен освобождать свои земли благодаря храбрости и решимости, и что азербайджанское государство всегда поддерживает семьи шехидов, отдавших свою жизнь за Родину!»
Мероприятие продолжилось в доме шехида Отечественной войны Наиля Ибрагимли. Мать шехида, Агибет Ибрагимли, принявшая более 100 отцов и матерей шехидов, выразила свою радость видеть родителей героев в Огузе.
В завершение мероприятия выступил глава Fireland Group, член Союза писателей, организатор проектов «Мой отец — герой» и «Мой сын — герой» Джалал Гурбанов, который выразил благодарность семьям шехидов и представителям государства за проявленное единство и равенство на протяжении четырех лет: «Наш народ справедливо гордится своими героями и будет вечно хранить их память в своих сердцах. Путь, пройденный нашими защитниками, которые поставили интересы Родины выше даже своего права на жизнь, — это пример для всех нас. За четыре года наши семьи шехидов объехали всю Азербайджанскую Республику, встречаясь с теми, кто разделяет их боль. До сих пор в этом проекте приняли участие более 2 900 семей шехидов со всех регионов Азербайджана. В рамках мероприятия я хотел бы выразить благодарность всем, кто открыл двери своих регионов для семей шехидов, обеспечил их отдых и поддержку. Хочу также отметить, что главы исполнительной власти являются мостом между семьями шехидов и президентом. Мы благодарны всем представителям исполнительной власти, которые превратили этот мост в услугу, оказывая постоянную поддержку семьям шехидов. Мы также выражаем благодарность Фонду Гейдара Алиева, в первую очередь Анару Алекперову, Министерству внутренних дел под руководством Вилаята Эйвазова, Министерству обороны, Министерству культуры под руководством Адиля Керимли, Госагентству по туризму под руководством Фуада Нагиева, главе Исполнительной власти города Шеки Эльхану Усубову, главе Исполнительной власти Огузского района Джавиду Абдул-Гадирову и другим госучреждениям за их поддержку проекта. Память о наших шехидах будет жить вечно, пока существует история. Мы молимся за них и выражаем наше уважение. Пусть наши ветераны будут здоровы, а наш народ — горд».