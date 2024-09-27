У России и Украины есть «единственный выбор»

Война России и Украины не должна выйти из-под контроля, и обе стороны должны исходить из фундаментальных интересов собственных народов, обоюдно уважая суверенитет, независимость и территориальную целостность друг друга, учитывая законные опасения друг друга. Об этом заявил глава китайского МИД Ван И Его слова приводит пресс-служба ведомства.

«Мы твердо стоим на стороне мира. В войнах нет победителей, и конфликты не имеют будущего. Миру нужно дать шанс. Крайне важно способствовать охлаждению ситуации, предотвращать распространение конфликта на поле боя и избегать эскалации войны», — сказал Ван И.

Россия и Украина — соседи, которые не могут отдалиться друг от друга, их единственный выбор — жить в гармонии, заявил министр и призвал не накапливать взаимные обиды и ненависть. Он выразил надежду на поддержку пути мирного урегулирования со стороны остальных стран мира, что позволит своевременно созвать мирную конференцию с равноправным участием всех сторон и обсуждением всех вариантов решения проблемы.

«Посейте семена мира, и однажды они пробьют почву и прорастут, будут расти и размножаться», — призвал глава китайского МИД.

Китай совместно с Бразилией представил «мирный план» из шести пунктов в мае 2024 года. Он предполагает беспрепятственный ввоз гуманитарной помощи в пострадавшие от боев районы, защиту гражданского населения, обмен военнопленными и отказ от расширения зоны боев. Российские власти позитивно воспринимают мирные инициативы Китая. Президент Владимир Путин в прошлом году предполагал, что идеи, выраженные Пекином, могут в будущем лечь в основу мирного урегулирования.

Киев, США и Евросоюз отвергли предложенный Китаем план.