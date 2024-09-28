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Израиль не разрешил самолету из Ирана сесть в аэропорту Бейрута

14:20 1811

Экипаж иранского пассажирского самолета получил предупреждение от Израиля не совершать посадку в международном аэропорту Бейрута, власти Ливана рекомендовали лайнеру не приземляться в столице страны. Об этом сообщил телеканал Sada al-Balad со ссылкой на представителя ливанского Министерства общественных работ и транспорта.

Как отметил этот представитель, «израильская армия вышла на частоту переговоров с экипажем иранского самолета и предупредила командира корабля о нежелательности посадки в аэропорту Бейрута».

Со своей стороны, по утверждению представителя ливанского министерства, авиационные власти Ливана обратились к командиру иранского самолета с просьбой "не приземляться в Бейруте и не входить в ливанское воздушное пространство».

По данным агентства Anadolu, иранский борт развернулся и возвращается в Тегеран. Речь якобы идет о самолете транспортной компании Fars air Qeshm.

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