Израиль не разрешил самолету из Ирана сесть в аэропорту Бейрута

Экипаж иранского пассажирского самолета получил предупреждение от Израиля не совершать посадку в международном аэропорту Бейрута, власти Ливана рекомендовали лайнеру не приземляться в столице страны. Об этом сообщил телеканал Sada al-Balad со ссылкой на представителя ливанского Министерства общественных работ и транспорта.

Как отметил этот представитель, «израильская армия вышла на частоту переговоров с экипажем иранского самолета и предупредила командира корабля о нежелательности посадки в аэропорту Бейрута».

Со своей стороны, по утверждению представителя ливанского министерства, авиационные власти Ливана обратились к командиру иранского самолета с просьбой "не приземляться в Бейруте и не входить в ливанское воздушное пространство».

По данным агентства Anadolu, иранский борт развернулся и возвращается в Тегеран. Речь якобы идет о самолете транспортной компании Fars air Qeshm.