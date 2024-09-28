Ильхам Алиев поздравляет...

За минувший период Китайская Народная Республика, добившись значительных успехов во всех сферах – в области экономики, промышленности, науки, космических исследований, современных технологий, обороны, социально-экономического благосостояния населения и других областях, завоевала высокий авторитет на международной арене, стала одним из сильнейших и могущественных государств мира. Исключительная роль и заслуги во всех этих достижениях принадлежат и лично Вам».

В поздравительном письме президента Азербайджана говорится: «Очень рад от своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравить Вас и в Вашем лице Ваш дружественный народ и передать наилучшие пожелания по случаю 75-й годовщины образования Китайской Народной Республики.

Глава государства отметил, что Азербайджан «радует нынешний уровень построенных на основе дружбы и взаимного уважения азербайджано-китайских межгосударственных связей, которые день ото дня обогащаются новым содержанием.

«Высоко оцениваю нашу встречу с Вами в июле в Астане, прошедшую в условиях искренности и взаимного доверия, проведенный обмен мнениями по широкому спектру двусторонних отношений и перспективам нашего сотрудничества. Считаю, что принятая в ходе встречи «Совместная декларация об установлении стратегического партнерства между Азербайджанской Республикой и Китайской Народной Республикой» является важным историческим шагом, наглядным проявлением взаимной решимости еще больше расширять и укреплять наше сотрудничество».

Президент Алиев указал на «высокий уровень наших политических отношений и активный диалог», которые «сегодня создают благоприятные условия для расширения сферы охвата нашего взаимовыгодного сотрудничества в экономической, торговой, транспортно-логистической, телекоммуникационной, гуманитарной и других областях. Хотел бы отметить наше плодотворное взаимодействие в рамках проектов «Пояс и путь» и «Срединный коридор».

В то же время мы полны решимости еще более углублять нашу совместную деятельность с Китаем в борьбе с изменением климата, в том числе в сфере зеленой энергии, зеленых и низкоуглеродных технологий, теснее сотрудничать с компаниями Вашей страны, обладающими передовым опытом. Верю, что активное участие Китая в COP29, которая пройдет в ноябре в Азербайджане, внесет вклад в продвижение глобальной повестки климатической деятельности и достижение нами цели оставить будущим поколениям в наследство более чистый и устойчивый мир».

Ильхам Алиев выразил уверенность, что «традиционно дружественные отношения между Азербайджаном и Китаем, наше взаимовыгодное сотрудничество как на двусторонней основе, так и на многосторонних платформах совместными усилиями будут и впредь развиваться в интересах наших дружественных народов, а наше стратегическое партнерство будет еще более углубляться».

«В столь знаменательный день еще раз передаю Вам свои самые искренние поздравления, желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, а дружественному китайскому народу – постоянного спокойствия, благополучия и процветания», - говорится в письме президента Азербайджана.