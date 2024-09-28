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Spiegel не увидел «химии» между Зеленским и Трампом

15:20 528

Встреча между президентом Украины Владимиром Зеленским и кандидатом в президенты США Дональдом Трампом в Нью-Йорке показала, что между ними «нет никакой химии». Об этом пишет журнал Spiegel.

«Напряженное и неловкое совместное выступление опять-таки показало, что между этими двумя мужчинами вообще нет никакой химии», - отметила обозреватель издания.

Слова Трампа о том, что «для танго нужны двое», выглядели как упрек в том, что украинское руководство недостаточно делает для налаживания отношений с ним, полагает автор заметки.

«Позорное выступление с Трампом наверняка было низшей точкой в поездке Зеленского в США, но в действительности не было и ярких моментов», - говорится в публикации.

Обозреватель журнала напомнила, что Зеленский на полях Генассамблеи ООН встретился с лидерами нескольких стран, в том числе с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. «Но на родину он не привезет с собой конкретных результатов и ощутимых успехов», - утверждается в материале.

Переговоры Зеленского и Трампа прошли 27 сентября в Trump Tower в Нью-Йорке, они продлились около часа.

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