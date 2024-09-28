Спецназ Азербайджана заманил врага и взял высоту

Согласно сообщению пресс-службы Минобороны Азербайджана, действия, которые предстояло выполнить в соответствии с планом, были уточнены на карте. Спецназ в условиях ограниченной видимости проник вглубь условного противника и выполнил задачи по заманиванию в засаду, совершению налёта и другие учебно-боевые задачи.

«В соответствии с установленным нормативом времени спецназом была взята высота, а мобильные группы тем временем продолжали вести действия по организации круговой обороны и охраны для занятия очередной господствующей высоты.

В ходе учений также была отработана эвакуация раненых и доставка боеприпасов снабженческо- эвакуационными группами. Задачи, поставленные на тактико-специальных учениях, в ходе которых был применен опыт, обретенный во время успешных боевых операций азербайджанской армии, были выполнены с высоким профессионализмом и умением, все поставленные цели были достигнуты», - говорится в сообщении.