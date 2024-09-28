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Ильхам Алиев подписал распоряжение по Нафталану

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28 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение в целях совершенствования процессов добычи, переработки, поставок нафталанской нефти, расширения использования нафталанской нефти и изготовленных из нее препаратов, а также популяризации в мире города Нафталан как города оздоровительного туризма.

Согласно распоряжению, Кабинету министров поручено в шестимесячный срок в целях обеспечения популяризации в международном масштабе лечебного воздействия нафталанской нефти и изготовленных из нее препаратов представить президенту Азербайджанской Республики предложения по проведению новых медицинских исследований и более широкому использованию упомянутой продукции в медицинских целях; утвердить правила добычи, переработки, хранения нафталанской нефти, распределения ее по санаторно-курортным учреждениям и проинформировать президента Азербайджанской Республики; в соответствии со статьей 3.4 закона Азербайджанской Республики «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах» в двухмесячный срок утвердить положение о курорте «Нафталан» и проинформировать об этом президента Азербайджанской Республики; решить другие вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

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