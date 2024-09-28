Вертолет, зафрахтованный частной компанией, потерпел крушение вскоре после взлета из нестабильного района Северный Вазиристан, который расположен недалеко от границы с Афганистаном. Обстоятельства происшествия пока не уточняются.

По данным агентства, на борту находились 14 человек, из них шесть погибли. Уточняется, что восемь человек получили ранения и были госпитализированы.

В Пакистане разбился вертолет с российскими пилотами, передает Reuters со ссылкой на источники.

Агентство Aaj со ссылкой на источники передает, что вертолет Ми-8 зафрахтовала пакистанская компания по разведке и добыче нефти Mari Petroleum. По их информации, он разбился неподалеку от нефтяного месторождения Шева из-за технической неисправности.

Нефтяное месторождение Шева находится примерно в 200 км к юго-западу от административного центра провинции Пешавар и в 230 км от столицы Пакистана, Исламабада, в этом же направлении.

The Washington Post пишет со ссылкой на местную полицию, что причиной крушения стал отказ двигателя. «В вертолете при взлете возникла техническая неисправность. ...Хвостовой винт коснулся земли при аварийной посадке, началось расследование инцидента», — сказал WP cотрудник местных служб безопасности. Он сообщил, что двое из трех россиян, находившихся в вертолете — пилоты, а третий — член экипажа. Погибли ли они, собеседник издания не уточнил.

Представитель Mari Petroleum сообщил, что вертолет «потерпел трагическую аварию из-за отказа двигателя». «Хотя вертолету удалось приземлиться, к сожалению, впоследствии он потерял управление. В настоящее время ведутся работы по эвакуации при поддержке всех соответствующих ведомств, включая армию Пакистана. Пострадавших доставляют в ближайшую больницу», — сказал представитель компании. По данным Aaj, пострадавших доставили в военный госпиталь населенного пункта Таль.