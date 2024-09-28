USD 1.7000
EUR 1.8981
RUB 0.0184
Подписаться на уведомления
Вторая волна ракетных ударов по Бейруту: Дахия в огне!
Новость дня
Вторая волна ракетных ударов по Бейруту: Дахия в огне!

В Пакистане разбился вертолет с российскими пилотами

новость дополнена 15:55
15:44 1076

В Пакистане разбился вертолет с российскими пилотами, передает Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, на борту находились 14 человек, из них шесть погибли. Уточняется, что восемь человек получили ранения и были госпитализированы.

Вертолет, зафрахтованный частной компанией, потерпел крушение вскоре после взлета из нестабильного района Северный Вазиристан, который расположен недалеко от границы с Афганистаном. Обстоятельства происшествия пока не уточняются.

Агентство Aaj со ссылкой на источники передает, что вертолет Ми-8 зафрахтовала пакистанская компания по разведке и добыче нефти Mari Petroleum. По их информации, он разбился неподалеку от нефтяного месторождения Шева из-за технической неисправности.

Нефтяное месторождение Шева находится примерно в 200 км к юго-западу от административного центра провинции Пешавар и в 230 км от столицы Пакистана, Исламабада, в этом же направлении.

The Washington Post пишет со ссылкой на местную полицию, что причиной крушения стал отказ двигателя. «В вертолете при взлете возникла техническая неисправность. ...Хвостовой винт коснулся земли при аварийной посадке, началось расследование инцидента», — сказал WP cотрудник местных служб безопасности. Он сообщил, что двое из трех россиян, находившихся в вертолете — пилоты, а третий — член экипажа. Погибли ли они, собеседник издания не уточнил.

Представитель Mari Petroleum сообщил, что вертолет «потерпел трагическую аварию из-за отказа двигателя». «Хотя вертолету удалось приземлиться, к сожалению, впоследствии он потерял управление. В настоящее время ведутся работы по эвакуации при поддержке всех соответствующих ведомств, включая армию Пакистана. Пострадавших доставляют в ближайшую больницу», — сказал представитель компании. По данным Aaj, пострадавших доставили в военный госпиталь населенного пункта Таль.

В РАН жалуются: в учебниках истории стран СНГ Россию представили колониальным государством
В РАН жалуются: в учебниках истории стран СНГ Россию представили колониальным государством
16:27 553
Хаменеи предупреждает: Ливан заставит Израиль пожалеть...
Хаменеи предупреждает: Ливан заставит Израиль пожалеть... обновлено 15:00
15:00 5469
Теперь и «Хезболла» подтверждает: Хасан Насралла убит
Теперь и «Хезболла» подтверждает: Хасан Насралла убит видео; обновлено 15:40
15:40 9746
Ильхам Алиев поздравляет...
Ильхам Алиев поздравляет...
14:34 1975
Израиль по «лезвию ножа» идет на «Хезболлу»
Израиль по «лезвию ножа» идет на «Хезболлу» комментарий по горячим следам; все еще актуально
00:58 5026
Израиль усиливает армию: призывает батальоны резервистов
Израиль усиливает армию: призывает батальоны резервистов видео; обновлено 12:30
12:30 5524
Гибель Насраллы не смерть «Хезболлы»
Гибель Насраллы не смерть «Хезболлы» главная тема
10:33 6109
Отвлекающий маневр Нетаньяху?
Отвлекающий маневр Нетаньяху?
11:17 3369
Дочь лидера «Хезболлы» убита при ударе Израиля по Бейруту
Дочь лидера «Хезболлы» убита при ударе Израиля по Бейруту главный вопрос; обновлено: 09:00
09:00 12036
Байрамов рассказал Бербок о событиях в регионе
Байрамов рассказал Бербок о событиях в регионе
09:29 1635
Вторая волна ракетных ударов по Бейруту: Дахия в огне!
Вторая волна ракетных ударов по Бейруту: Дахия в огне! обновлено: 02:41, новое видео
02:07 16277

ЭТО ВАЖНО

В РАН жалуются: в учебниках истории стран СНГ Россию представили колониальным государством
В РАН жалуются: в учебниках истории стран СНГ Россию представили колониальным государством
16:27 553
Хаменеи предупреждает: Ливан заставит Израиль пожалеть...
Хаменеи предупреждает: Ливан заставит Израиль пожалеть... обновлено 15:00
15:00 5469
Теперь и «Хезболла» подтверждает: Хасан Насралла убит
Теперь и «Хезболла» подтверждает: Хасан Насралла убит видео; обновлено 15:40
15:40 9746
Ильхам Алиев поздравляет...
Ильхам Алиев поздравляет...
14:34 1975
Израиль по «лезвию ножа» идет на «Хезболлу»
Израиль по «лезвию ножа» идет на «Хезболлу» комментарий по горячим следам; все еще актуально
00:58 5026
Израиль усиливает армию: призывает батальоны резервистов
Израиль усиливает армию: призывает батальоны резервистов видео; обновлено 12:30
12:30 5524
Гибель Насраллы не смерть «Хезболлы»
Гибель Насраллы не смерть «Хезболлы» главная тема
10:33 6109
Отвлекающий маневр Нетаньяху?
Отвлекающий маневр Нетаньяху?
11:17 3369
Дочь лидера «Хезболлы» убита при ударе Израиля по Бейруту
Дочь лидера «Хезболлы» убита при ударе Израиля по Бейруту главный вопрос; обновлено: 09:00
09:00 12036
Байрамов рассказал Бербок о событиях в регионе
Байрамов рассказал Бербок о событиях в регионе
09:29 1635
Вторая волна ракетных ударов по Бейруту: Дахия в огне!
Вторая волна ракетных ударов по Бейруту: Дахия в огне! обновлено: 02:41, новое видео
02:07 16277
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться