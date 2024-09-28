В Московской области убили полковника: готовил операторов «шахедов»
В Московской области убили полковника ВС РФ, который занимался подготовкой операторов «шахедов», утверждают украинские СМИ со ссылкой на Главное управление разведки Украины.
Как утверждается, в ночь на 27 сентября в Московской области был убит полковник ВС РФ Алексей Коломейцев, руководитель 924-го центра беспилотной авиации МО РФ. Он якобы занимался подготовкой специалистов по работе с «шахедами». Коломейцев якобы был убит «местным движением сопротивления» в сотрудничестве с ГУР МО Украины.
Подтверждений его гибели нет.