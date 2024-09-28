USD 1.7000
EUR 1.8981
RUB 0.0184
Подписаться на уведомления
Вторая волна ракетных ударов по Бейруту: Дахия в огне!
Новость дня
Вторая волна ракетных ударов по Бейруту: Дахия в огне!

В Московской области убили полковника: готовил операторов «шахедов»

украинские СМИ
15:59 1304

В Московской области убили полковника ВС РФ, который занимался подготовкой операторов «шахедов», утверждают украинские СМИ со ссылкой на Главное управление разведки Украины.

Как утверждается, в ночь на 27 сентября в Московской области был убит полковник ВС РФ Алексей Коломейцев, руководитель 924-го центра беспилотной авиации МО РФ. Он якобы занимался подготовкой специалистов по работе с «шахедами». Коломейцев якобы был убит «местным движением сопротивления» в сотрудничестве с ГУР МО Украины.

Подтверждений его гибели нет.

В РАН жалуются: в учебниках истории стран СНГ Россию представили колониальным государством
В РАН жалуются: в учебниках истории стран СНГ Россию представили колониальным государством
16:27 556
Хаменеи предупреждает: Ливан заставит Израиль пожалеть...
Хаменеи предупреждает: Ливан заставит Израиль пожалеть... обновлено 15:00
15:00 5469
Теперь и «Хезболла» подтверждает: Хасан Насралла убит
Теперь и «Хезболла» подтверждает: Хасан Насралла убит видео; обновлено 15:40
15:40 9747
Ильхам Алиев поздравляет...
Ильхам Алиев поздравляет...
14:34 1975
Израиль по «лезвию ножа» идет на «Хезболлу»
Израиль по «лезвию ножа» идет на «Хезболлу» комментарий по горячим следам; все еще актуально
00:58 5026
Израиль усиливает армию: призывает батальоны резервистов
Израиль усиливает армию: призывает батальоны резервистов видео; обновлено 12:30
12:30 5524
Гибель Насраллы не смерть «Хезболлы»
Гибель Насраллы не смерть «Хезболлы» главная тема
10:33 6109
Отвлекающий маневр Нетаньяху?
Отвлекающий маневр Нетаньяху?
11:17 3369
Дочь лидера «Хезболлы» убита при ударе Израиля по Бейруту
Дочь лидера «Хезболлы» убита при ударе Израиля по Бейруту главный вопрос; обновлено: 09:00
09:00 12036
Байрамов рассказал Бербок о событиях в регионе
Байрамов рассказал Бербок о событиях в регионе
09:29 1635
Вторая волна ракетных ударов по Бейруту: Дахия в огне!
Вторая волна ракетных ударов по Бейруту: Дахия в огне! обновлено: 02:41, новое видео
02:07 16277

ЭТО ВАЖНО

В РАН жалуются: в учебниках истории стран СНГ Россию представили колониальным государством
В РАН жалуются: в учебниках истории стран СНГ Россию представили колониальным государством
16:27 556
Хаменеи предупреждает: Ливан заставит Израиль пожалеть...
Хаменеи предупреждает: Ливан заставит Израиль пожалеть... обновлено 15:00
15:00 5469
Теперь и «Хезболла» подтверждает: Хасан Насралла убит
Теперь и «Хезболла» подтверждает: Хасан Насралла убит видео; обновлено 15:40
15:40 9747
Ильхам Алиев поздравляет...
Ильхам Алиев поздравляет...
14:34 1975
Израиль по «лезвию ножа» идет на «Хезболлу»
Израиль по «лезвию ножа» идет на «Хезболлу» комментарий по горячим следам; все еще актуально
00:58 5026
Израиль усиливает армию: призывает батальоны резервистов
Израиль усиливает армию: призывает батальоны резервистов видео; обновлено 12:30
12:30 5524
Гибель Насраллы не смерть «Хезболлы»
Гибель Насраллы не смерть «Хезболлы» главная тема
10:33 6109
Отвлекающий маневр Нетаньяху?
Отвлекающий маневр Нетаньяху?
11:17 3369
Дочь лидера «Хезболлы» убита при ударе Израиля по Бейруту
Дочь лидера «Хезболлы» убита при ударе Израиля по Бейруту главный вопрос; обновлено: 09:00
09:00 12036
Байрамов рассказал Бербок о событиях в регионе
Байрамов рассказал Бербок о событиях в регионе
09:29 1635
Вторая волна ракетных ударов по Бейруту: Дахия в огне!
Вторая волна ракетных ударов по Бейруту: Дахия в огне! обновлено: 02:41, новое видео
02:07 16277
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться