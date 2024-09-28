Стала известна причина ликвидации лидера «Хезболлы»

Ликвидацию лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы осуществили из-за его отказа перестать поддерживать палестинскую группировку ХАМАС и атаковать Израиль. Об этом пишет Axios со ссылкой на источник.

«Поэтому было принято решение убрать его из процесса принятия решений», — сказал израильский чиновник на условиях анонимности.

Операцию начали планировать в среду, 25 сентября, за два дня до удара. Решение приняли в пятницу в силу возникшей «оперативной возможности». Устранив Насраллу, получится создать новое уравнение для достижения соглашения с Ливаном, пишет израильский портал Ynet со ссылкой на источники.

Как пишет The Telegraph, израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху улетел в США в рамках отвлекающего маневра, чтобы руководство группировки не ожидало радикальных действий. Собеседник издания предположил, что Насралла в момент удара слушал речь Нетаньяху в ООН.

Удар нанесли по подземному штабу группировки, который находился под жилым зданием в Бейруте, были сброшены 85 бомб весом 1 т каждая.