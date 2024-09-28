В РАН жалуются: в учебниках истории стран СНГ Россию представили колониальным государством

В частности, в учебниках пишут, что Россия являлась колониальной державой, которая угнетала народы на захваченных территориях и наносила урон их культуре, рассказал РБК один из соавторов исследования Разиль Гузаеров. В РАН полагают, что такая информация может способствовать формированию негативного отношения к России и росту ксенофобии и русофобии в будущем.

В учебниках истории большинства стран постсоветского пространства Россию представляют как колониальное государство, которое угнетало народы на присоединенных территориях. К такому выводу пришли сотрудники Института научной информации по общественным наукам Российской академии наук (ИНИОН РАН), изучившие материалы.

В ИНИОН РАН обнаружили, что в казахстанских учебниках истории для восьмых классов Российскую империю описывают как страну, стремившуюся использовать Казахстан как платформу для своих военных и экономических интересов. В Азербайджане установление советской власти описывается как военное вторжение с последующим угнетением народа. Современные учебники также подчеркивают роль России в создании карабахского конфликта.

В пособии по истории для учащихся академии МВД Узбекистана также указывается, что присоединение Средней Азии Российской империей принесло вред как национальной идентичности, так и экономике Узбекистана. К схожей позиции пришли в учебниках Ирана и Израиля: Израиль описывает СССР и Российскую империю как антисемитские государства, а Иран считает, что российская политика часто вмешивалась во внутренние дела страны, а поддерживаемая СССР партия послужила дестабилизации иранского общества, вызвав угрозу начала гражданской войны.

Тем не менее, в образовательных материалах Кыргызстана и Таджикистана влияние России оценивается более положительно, особенно в контексте развития экономики и образования в советский период.

В августе МИД России раскритиковал армянский учебник по истории для восьмого класса. В дипведомстве отмечали, что одна из глав учебника — «Насильственное присоединение Восточной Армении к России» — представляет в искаженном виде события на Южном Кавказе конца XVIII—начала XIX веков. Позже Министерство образования, науки, культуры и спорта Армении заявило, что в новых учебниках отредактируют главу, вызвавшую критику МИД РФ.