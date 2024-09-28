Убит иранский генерал, угрожавший Азербайджану три года назад

Сообщения о гибели Нилфорушана появились после серии масштабных ударов Израиля по стратегическим объектам «Хезболлы» в Ливане. Согласно неподтвержденной информации, Аббас Нилфорушан координировал действия проиранских сил в регионе и был одной из ключевых фигур в стратегии Тегерана по поддержке «Хезболлы». Его присутствие в штабе вызвало серьезный резонанс как в военных кругах, так и среди аналитиков, отслеживающих конфликты на Ближнем Востоке.

Во время массированных авиаударов Израиля по Ливану был убит высокопоставленный генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Аббас Нилфорушан. По данным ближневосточных источников, во время атаки генерал находился в штабе «Хезболлы».

Генерал Сардар Аббас Нилфорушан, заместитель командующего Оперативным командованием Корпуса стражей исламской революции, в октябре 2021 года угрожал Азербайджану во время крупных учений, проведенных на берегах реки Араз. Тогда он, имея в виду Азербайджан, заявил, что Израиль «под прикрытием экономической деятельности в некоторых соседних странах пытается собрать разведданные об Иране».

«Израиль отчаянно пытается создать группу для сбора информации об Иране при помощи соседних стран под видом экономической деятельности, но не понимает, что исламская революция уже пустила корни среди народов региона», — заявлял генерал.

Нилфорушан также говорил, что Иран реагирует на угрозы миролюбиво, но разрабатывает новую военную стратегию на границе с Азербайджаном: «Мы не можем допустить присутствие наших врагов в соседних странах. Это для нас неприемлемо, и мы должны обеспечить собственную безопасность. В этой связи сухопутные войска КСИР внедрили новую стратегию на северо-западе Ирана. Мы будем сражаться с нашими врагами везде, где это потребуется».