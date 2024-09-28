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В Баку отметили 80-летие НИИ легочных заболеваний

17:24 477

28 сентября в Баку состоялась международная научно-практическая конференция, посвященная 80-летию Научно-исследовательского института легочных заболеваний Министерства здравоохранения  Азербайджана.

В конференции приняли участие ведущие специалисты в области физиатрии и пульмонологии из Азербайджана, а также Турции, России, Грузии и других. Участники выступили с докладами о новейших научных достижениях в области диагностики и лечения заболеваний дыхательной системы.

Научно-исследовательский институт легочных заболеваний Министерства здравоохранения был основан в 1944 году с целью борьбы с туберкулезом, который в то время представлял одну из самых серьезных угроз для здоровья населения. С момента своего основания Институт прошел долгий путь не только в исследовании туберкулеза, но и в разработке различных методов диагностики и лечения широкого спектра респираторных заболеваний, включая инфекционные и неинфекционные заболевания легких (хроническая обструктивная болезнь легких, бронхиальная астма и др.). За эти годы Институт превратился в ведущий научно-исследовательский и образовательный центр Азербайджана, внесший значительный вклад в мировую науку.

Институт активно участвует в международных проектах, сотрудничает с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и другими международными структурами. Он стал лидером в применении молекулярных методов диагностики туберкулеза и других заболеваний органов дыхания. Одним из важных достижений Института стало создание Национальной референс-лаборатории, сертифицированной в соответствии с международными стандартами.

Научные исследования Института направлены на решение актуальных проблем, в том числе на борьбу с лекарственно-устойчивыми формами туберкулеза, а также на разработку стратегий лечения сложных заболеваний, таких как COVID-19 и сопутствующих ему туберкулезных инфекций.

На конференции обсуждались актуальные вопросы диагностики и лечения респираторных заболеваний, в том числе мультирезистентного туберкулеза, инфекционных и хронических заболеваний легких. Особое внимание было уделено современным методам молекулярно-генетической диагностики и их практическому применению.

Конференция, посвященная 80-летию Научно-исследовательского института легочных заболеваний, стала уникальной платформой для обмена знаниями и опытом, а также установления новых научных связей. На конференцию были приглашены руководители и ведущие специалисты медицинских учреждений, занимающихся лечением туберкулеза в стране. Среди участников были руководители научно-исследовательских институтов Министерства здравоохранения, сотрудники Азербайджанского государственного института усовершенствования врачей им. А. Алиева, Азербайджанского медицинского университета, а также ведущие сотрудники ВОЗ и Глобального фонда. Всего в мероприятии приняли участие более 100 ученых и врачей.

Конференция станет стимулом для дальнейшего развития респираторной медицины в Азербайджане и улучшения здоровья населения.

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