Иран отменяет полеты в Бейрут

Иранская национальная авиакомпания Iran Air приостанавливает все рейсы в Бейрут на фоне подтверждения гибели лидера ливанского движения «Хезболла» Хасана Насраллы в результате израильского удара. Об этом сообщило иранское агентство Tasnim.

«Все рейсы авиакомпании Iran Air в [международный] аэропорт имени Рафика Харири в Бейруте отменены до дальнейшего уведомления», - цитирует агентство представителя авиакомпании.

Ранее египетский телеканал Sada al-Balad со ссылкой на представителя Министерства общественных работ и транспорта Ливана сообщил, что израильская армия вышла на радиочастоту, которую использовали пилоты иранского пассажирского самолета. Командиру воздушного судна рекомендовали не совершать посадку в аэропорту Бейрута.