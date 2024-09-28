Пезешкиан обвиняет: Вашингтон отдал команду убить Хасана Насраллу

Команда убить лидера «Хезболлы» Хасана Насраллу была отдана США, Вашингтон не сможет снять с себя ответственность за это убийство. С таким заявлением выступил президент Ирана Масуд Пезешкиан.

«Мир не должен забывать, что команда была отдана из США. Американцы никогда не смогут снять с себя ответственность», - приводит слова президента государственное телевидение Исламской Республики.

Ранее Армия обороны Израиля подтвердила, что Насралла был убит в пятницу в результате атаки израильских ВВС на Бейрут. Авиаудар был нанесен в момент проведения совещания руководства «Хезболлы». Как сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на израильские источники, при атаке на штаб шиитской организации применялись мощные авиабомбы для поражения бункеров. Обрушилось не менее шести зданий, стоящих поблизости от места, на которое был совершен воздушный рейд.