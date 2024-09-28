Министр Бабаев встретился с паралимпийцами

Министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев встретился с паралимпийцами и их тренерами, завоевавшими медали на летних Паралимпийских играх в Париже-2024. Поздравив спортсменов с высокими результатами на Паралимпийских играх, министр пожелал им ярких побед на предстоящих соревнованиях.

Отмечалось, что достижение паралимпийской сборной Азербайджана, занявшей 28-е место среди 169 стран, является значительным успехом. Также было подчеркнуто, что благодаря особому вниманию и заботе президента Ильхама Алиева о развитии спорта, включая паралимпийское движение, количество побед азербайджанских паралимпийцев увеличивается. Сообщалось, что паралимпийцы находятся под постоянной опекой главы государства, что в этом году для чемпионов-паралимпийцев учреждена специальная стипендия, а спортсмены, завоевавшие медали, и их тренеры были награждены. Также было отмечено, что паралимпийцы получили государственные награды. На встрече, в которой приняли участие и юные паралимпийцы, было указано на особую роль детских Паралимпийских спортивных игр, проводимых ежегодно в Азербайджане, в развитии паралимпийского движения.