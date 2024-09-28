В Иране опровергли информацию о гибели генерала Каани
Агентство Tasnim опровергло сообщение о смерти командующего элитным подразделением «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана бригадного генерала Эсмаила Каани в результате авиаудара, нанесенного Израилем в пятницу по южному пригороду Бейрута Дахия, где заседало руководство «Хезболлы».
По данным источника агентства, командующий находится в безопасности.
Ранее иранское информагентство Mehr сообщило о смерти Каани.
️В субботу КСИР заявил, что генерал-майор иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Аббас Нилфорушан убит в результате того же удара, что и лидер ливанского движения «Хезболла» Хасан Насралла.