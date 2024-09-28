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Вторая волна ракетных ударов по Бейруту: Дахия в огне!

В Иране опровергли информацию о гибели генерала Каани

18:35 646

Агентство Tasnim опровергло сообщение о смерти командующего элитным подразделением «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана бригадного генерала Эсмаила Каани в результате авиаудара, нанесенного Израилем в пятницу по южному пригороду Бейрута Дахия, где заседало руководство «Хезболлы».

По данным источника агентства, командующий находится в безопасности.

Ранее иранское информагентство Mehr сообщило о смерти Каани.

️В субботу КСИР заявил, что генерал-майор иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Аббас Нилфорушан убит в результате  того же удара, что и лидер ливанского движения «Хезболла» Хасан Насралла.

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