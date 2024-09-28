Вечер бокса в Баку: Сархан Алиев и Ниджат Гусейнов одержали победы
В Баку, на Национальной гимнастической арене, проходит боксерский вечер Международной ассоциации бокса (IBA).
Состоятся восемь боев, в том числе и два титульных.
Первые два поединка уже завершились. В них азербайджанский боксер Сархан Алиев (71 кг) решением судей победил монгола Менх-Эрдене Уранчимегиина, а другой представитель Азербайджана Ниджат Гусейнов (51 кг) одолел Джона Зулуету из Филиппин.
Также сегодня состоятся бои:
63,5 кг. Габиль Мамедов (Россия) - Нуртас Ажбенов (Казахстан)
Свыше 92 кг. Джексон Уильям Мюррей (Австралия) - Соломон Адебайо (Нигерия)
Свыше 92 кг. Магомедрасул Меджидов (Азербайджан) - Нурсултан Аманжолов (Казахстан)
90,7 кг. Ленар Перес (Куба) - Росмен Брито (Венесуэла)
Свыше 92 кг. Бой за титул WBA America. Магомед Абдуллаев (Азербайджан) - Кристиан Сальседо (Колумбия)
57 кг. Бой за титул чемпиона мира IBA. Всеволод Шумков (Россия) - Миразизбек Мирзахалилов (Узбекистан).