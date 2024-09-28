ХАМАС создает единый фронт с «Хезболлой» против Израиля

Палестинское движение ХАМАС призвало Международный уголовный суд (МУС) принять меры в связи с убийством генерального секретаря «Хезболлы» Хасана Насраллы. Ответственность за его гибель ХАМАС возложил на США. Движение также объявило о создании с Ливаном единого фронта против Израиля.

«Мы подтверждаем нашу солидарность и поддерживаем братьев из «Хезболлы» …Мы призываем Международный уголовный суд принять необходимые меры для судебного преследования и ареста лидеров сионистского образования как военных преступников»,— говорится в заявлении ХАМАС.

Как добавили в движении, ХАМАС и «Хезболла» объявляют о создании единого фронта против Израиля в битве «Потоп Аль-Аксы».

Сегодня, 28 сентября, Армия обороны Израиля сообщила об убийстве генсека «Хезболлы» Хасана Насраллы. Позже его гибель подтвердило само движение.