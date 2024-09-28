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Хасан Насралла убит. Ликвидированы почти все командиры «Хезболлы»
Новость дня
Хасан Насралла убит. Ликвидированы почти все командиры «Хезболлы»

Грозное заявление из Ирана

19:45 2070

Гибель лидера ливанского движения «Хезболла» Хасана Насраллы приведет к «уничтожению» Израиля. Об этом заявил первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф.

«Несправедливо пролитая кровь мучеников пути сопротивления, особенно Хасана Насраллы, уничтожит сионистский режим», - приводит слова Арефа правительственная пресс-служба.

Ареф добавил, что Тегеран продолжит поддерживать силы исламского сопротивления. К ним Иран относит мусульманские, в основном шиитские, военизированные группировки.

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