Грозное заявление из Ирана
19:45 2070
Гибель лидера ливанского движения «Хезболла» Хасана Насраллы приведет к «уничтожению» Израиля. Об этом заявил первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф.
«Несправедливо пролитая кровь мучеников пути сопротивления, особенно Хасана Насраллы, уничтожит сионистский режим», - приводит слова Арефа правительственная пресс-служба.
Ареф добавил, что Тегеран продолжит поддерживать силы исламского сопротивления. К ним Иран относит мусульманские, в основном шиитские, военизированные группировки.
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