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Хасан Насралла убит. Ликвидированы почти все командиры «Хезболлы»
Новость дня
Хасан Насралла убит. Ликвидированы почти все командиры «Хезболлы»

«Политическое убийство»: Москва осуждает Израиль

19:52 1027

Убийство лидера ливанской «Хезболлы» Хасана Насраллы было совершено Израилем по политическим мотивам, Москва его осуждает, говорится в заявлении на сайте российского МИД.

«Решительно осуждаем совершенное Израилем очередное политическое убийство. Данная силовая акция чревата еще большими драматическими последствиями для Ливана и всего Ближнего Востока», — заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Там отметили, что Израиль не мог не осознавать опасность подобных последствий, однако пошел на «убийство ливанских граждан». Это «практически неизбежно вызовет новый всплеск насилия» и всю ответственность за возможную эскалацию будет нести Израиль, добавили в МИДе.

Российское ведомство призвало Израиль немедленно остановить боевые действия, чтобы создать условия для политико-дипломатического урегулирования в регионе.

Хасан Насралла был убит в результате удара израильской авиации по центральному штабу «Хезболлы» в Бейруте, нанесенного накануне. Движение подтвердило гибель своего лидера. Кроме него, в результате удара погибли ️генерал-майор иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Аббас Нилфорушан и командир южного командования «Хезболлы» Али Караки.

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