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Хасан Насралла убит. Ликвидированы почти все командиры «Хезболлы»
Новость дня
Хасан Насралла убит. Ликвидированы почти все командиры «Хезболлы»

Иран и Ирак в трауре

20:06 1187

Правительство Ирана объявило пятидневный траур в память о генеральном секретаре ливанского движения «Хезболла» Хасане Насралле, который был убит в результате израильского удара.

«Правительство Исламской Республики Иран осуждает преступное и жестокое нападение сионистского режима, в результате которого мученической смертью погиб Хасан Насралла», - приводит текст заявления правительственная пресс-служба.

«С воскресенья… по всей стране объявляется общенациональный пятидневный траур», - указывается в нем.

Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани также объявил трехдневный траур в стране в память о Насралле, сообщила пресс-служба главы иракского правительства.

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