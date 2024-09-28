Иран и Ирак в трауре
Правительство Ирана объявило пятидневный траур в память о генеральном секретаре ливанского движения «Хезболла» Хасане Насралле, который был убит в результате израильского удара.
«Правительство Исламской Республики Иран осуждает преступное и жестокое нападение сионистского режима, в результате которого мученической смертью погиб Хасан Насралла», - приводит текст заявления правительственная пресс-служба.
«С воскресенья… по всей стране объявляется общенациональный пятидневный траур», - указывается в нем.
Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани также объявил трехдневный траур в стране в память о Насралле, сообщила пресс-служба главы иракского правительства.