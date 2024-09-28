Заявление МИД Азербайджана

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Высказывания пресс-секретаря комиссии по иностранным делам и политике безопасности Европейского Союза (ЕС) Петера Стано в ответ на вопрос армянского информагентства «Арменпресс» о мандате миссии Евросоюза в Армении и милитаризации этой страны совершенно необоснованны и неприемлемы, говорится в комментарии главы пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Айхана Гаджизаде.

Глава пресс-службы МИД заявил, что Баку решительно отвергает неверную и открыто предвзятую интерпретацию официальным представителем Европейского Союза заявлений президента Азербайджанской Республики.

«Утверждения о том, что расширение без каких-либо на то оснований созданной с согласия Азербайджана миссии якобы содействует миру в регионе и процессу нормализации между Азербайджаном и Арменией, показывают, что этой миссией злоупотребляют. Миссия, активно используемая как инструмент антиазербайджанской пропаганды, не может играть какую-либо роль в процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Несмотря на различные обещания, озвучиваемые с момента создания миссии ЕС, она не учитывала законные интересы Азербайджана, и ее деятельность не обеспечила взаимного доверия. Всем известно, что глава миссии ЕС на основе ложных и клеветнических заявлений армянской стороны неоднократно высказывал мнения о якобы готовящемся нападении Азербайджана, представляя основную задачу миссии ЕС как «защиту Армении от Азербайджана», тем самым нанося ущерб процессу нормализации. В данной ситуации армянская сторона злоупотребляет присутствием миссии ЕС», - отметил представитель МИД.

Кроме того, кампания, направленная на милитаризацию Армении, страны, известной во всем мире своей оккупационной политикой и почти 30-летней военной агрессией против Азербайджана, включая новые обещания о более крупных военных поставках, в том числе летальных и наступательных видов оружия, представляет угрозу национальной безопасности Азербайджана, указывается в комментарии представителя МИД Азербайджана.

По словам Айхана Гаджизаде, вызывает обеспокоенность тот факт, что пресс-секретарь комиссии ЕС оправдывает этот процесс.

«Непрекращение Арменией политики массовой милитаризации, включая приобретение стратегического наступательного оружия, при отсутствии отказа от территориальных претензий к соседям может рассматриваться как попытка создания новой напряженности в регионе. Азербайджан выступает за устойчивый мир, стабильность и безопасность в регионе на основе основных норм и принципов международного права. Необходимо решительно пресекать шаги, угрожающие миру», - подчеркнул представитель МИД Азербайджана.

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