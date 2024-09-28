Израиль ликвидировал еще одного высокопоставленного военного «Хезболлы»
Израильская армия заявила, что ликвидировала при очередном ударе по Бейруту члена разведывательного управления боевого крыла движения «Хезболла» Хасана Халила Ясина.
Согласно заявлению армейской пресс-службы, он был ликвидирован в результате удара ВВС Израиля по бейрутскому району Дахия, где базируется «Хезболла».
«Ясин стоял во главе отдела, отвечающего за выявление гражданских и военных целей на северной границе [Израиля] и в глубине израильской территории», - говорится в заявлении.
По данным израильских военных, Ясин «интенсивно сотрудничал со всеми наступательными подразделениями «Хезболлы», лично участвовал в планировании террористических атак, которые проводились во время войны против израильских мирных граждан и военнослужащих, и планировал осуществление новых атак в ближайшие дни».