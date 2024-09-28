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Хасан Насралла убит. Ликвидированы почти все командиры «Хезболлы»
Новость дня
Хасан Насралла убит. Ликвидированы почти все командиры «Хезболлы»

Израиль ликвидировал еще одного высокопоставленного военного «Хезболлы»

20:59 352

Израильская армия заявила, что ликвидировала при очередном ударе по Бейруту члена разведывательного управления боевого крыла движения «Хезболла» Хасана Халила Ясина.

Согласно заявлению армейской пресс-службы, он был ликвидирован в результате удара ВВС Израиля по бейрутскому району Дахия, где базируется «Хезболла».

«Ясин стоял во главе отдела, отвечающего за выявление гражданских и военных целей на северной границе [Израиля] и в глубине израильской территории», - говорится в заявлении.

По данным израильских военных, Ясин «интенсивно сотрудничал со всеми наступательными подразделениями «Хезболлы», лично участвовал в планировании террористических атак, которые проводились во время войны против израильских мирных граждан и военнослужащих, и планировал осуществление новых атак в ближайшие дни».

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