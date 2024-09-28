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Хасан Насралла убит. Ликвидированы почти все командиры «Хезболлы»

Командир спецназа «Ахмат» заявил, что он на свободе

21:05 499

Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов опроверг сообщения о том, что он попал в плен. Соответствующее видеообращение он опубликовал в своем телеграм-канале.

Алаудинов рассказал, что едет в Белгородскую область, чтобы проведать своих подчиненных. «Для чего записываю видеоролик: оказывается, в интернете меня сегодня «взяли в плен». Я не в курсе этого просто», — говорит он на видео.

В заключение он назвал дату — 28 сентября, и свое местоположение — Белгородская область.

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