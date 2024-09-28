Байден поддержал Израиль: Убийство лидера «Хезболлы» справедливо

«Хасан Насралла и возглавляемая им террористическая группа «Хезболла» ответственны за убийства сотен американцев за четыре десятилетия террора. Его смерть в результате израильского авиаудара - это мера справедливости за многочисленные жертвы, включая тысячи американцев, израильтян и мирных жителей Ливана», - говорится в заявлении американского лидера.

«Соединенные Штаты полностью поддерживают право Израиля защищать себя от «Хезболлы», ХАМАС, хуситов и любых других террористических групп, которые действуют при поддержке Ирана», - отмечается в тексте.

В то же время Байден заявляет, что США стремятся к «деэскалации конфликтов в Газе и Ливане дипломатическими методами».