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Хасан Насралла убит. Ликвидированы почти все командиры «Хезболлы»
Новость дня
Хасан Насралла убит. Ликвидированы почти все командиры «Хезболлы»

Байден поддержал Израиль: Убийство лидера «Хезболлы» справедливо

21:14 141

Президент США Джо Байден считает «мерой справедливости» убийство лидера движения «Хезболла» Хасана Насраллы при израильском ударе.

«Хасан Насралла и возглавляемая им террористическая группа «Хезболла» ответственны за убийства сотен американцев за четыре десятилетия террора. Его смерть в результате израильского авиаудара - это мера справедливости за многочисленные жертвы, включая тысячи американцев, израильтян и мирных жителей Ливана», - говорится в заявлении американского лидера.

«Соединенные Штаты полностью поддерживают право Израиля защищать себя от «Хезболлы», ХАМАС, хуситов и любых других террористических групп, которые действуют при поддержке Ирана», - отмечается в тексте.

В то же время Байден заявляет, что США стремятся к «деэскалации конфликтов в Газе и Ливане дипломатическими методами».

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