USD 1.7000
EUR 1.8981
RUB 0.0184
Подписаться на уведомления
Хасан Насралла убит. Ликвидированы почти все командиры «Хезболлы»
Новость дня
Хасан Насралла убит. Ликвидированы почти все командиры «Хезболлы»

Байден отказывается от своих обещаний по Украине

The Wall Street Journal.
21:39 1847

Команда президента США Джо Байдена прикрывается банальными заявлениями о поддержке Украины, не делая при этом никаких решительных шагов, фактически отказываясь от своих обещаний по Украине, говорится в публикации The Wall Street Journal.

Издание отмечает, что в рамках законопроекта о дополнительном финансировании Украины в этом году Конгресс потребовал от администрации Байдена представить стратегию американской помощи, которая должна быть разработана в течение 45 дней. Однако требуемая стратегия была предоставлена администрацией лишь «спустя несколько месяцев после истечения установленного Конгрессом срока». Кроме того, документ полностью засекречен.

«Законодатели призывают администрацию опубликовать несекретную версию, как того требует Конгресс, чтобы общественность могла ознакомиться с документом и обсудить его достоинства», - пишет WSJ.

Конгресс настаивает на том, чтобы администрация сформулировала четкую стратегию того, как Украина может использовать помощь от США, чтобы восстановить темп и отвоевать у РФ свои территории. При этом застой на поле боя породил общественный скептицизм в США, который ставит под угрозу продолжение американской поддержки независимо от того, кто победит в президентской гонке, даже если американские избиратели не хотят, чтобы Путин победил, отмечают в WSJ.

«Команда Байдена прикрывается банальностями вроде поддержки Украины «столько, сколько потребуется», что не является стратегией. Это уже давно стало риторическим уклонением», - говорится в статье.

Тюркское Бекташи: абсолютный монарх с небольшой разведкой
Тюркское Бекташи: абсолютный монарх с небольшой разведкой наш комментарий
22:06 1812
Израиль готовится к «ограниченному наземному вторжению» в Ливан
Израиль готовится к «ограниченному наземному вторжению» в Ливан
22:48 364
На земле и в воздухе: Израиль ввел военную блокаду Ливана
На земле и в воздухе: Израиль ввел военную блокаду Ливана видео; обновлено 22:34
22:34 11091
Гибель Насраллы не смерть «Хезболлы»
Гибель Насраллы не смерть «Хезболлы» главная тема; все еще актуально
10:33 7259
Байден поддержал Израиль: Убийство лидера «Хезболлы» справедливо
Байден поддержал Израиль: Убийство лидера «Хезболлы» справедливо
21:14 1354
Заявление МИД Азербайджана
Заявление МИД Азербайджана
20:51 4147
В Баку юноша облапошил доверчивых граждан
В Баку юноша облапошил доверчивых граждан
18:59 4716
В Иране опровергли информацию о гибели генерала Каани
В Иране опровергли информацию о гибели генерала Каани
18:35 2289
Пезешкиан обвиняет: Вашингтон отдал команду убить Хасана Насраллу
Пезешкиан обвиняет: Вашингтон отдал команду убить Хасана Насраллу новость дополнена
18:06 2821
Хасан Насралла убит. Ликвидированы почти все командиры «Хезболлы»
Хасан Насралла убит. Ликвидированы почти все командиры «Хезболлы» видео; обновлено 17:48
17:48 15620
Стала известна причина ликвидации лидера «Хезболлы»
Стала известна причина ликвидации лидера «Хезболлы» по версии Axios и The Wall Street Journal; обновлено 17:27
17:27 6734

ЭТО ВАЖНО

Тюркское Бекташи: абсолютный монарх с небольшой разведкой
Тюркское Бекташи: абсолютный монарх с небольшой разведкой наш комментарий
22:06 1812
Израиль готовится к «ограниченному наземному вторжению» в Ливан
Израиль готовится к «ограниченному наземному вторжению» в Ливан
22:48 364
На земле и в воздухе: Израиль ввел военную блокаду Ливана
На земле и в воздухе: Израиль ввел военную блокаду Ливана видео; обновлено 22:34
22:34 11091
Гибель Насраллы не смерть «Хезболлы»
Гибель Насраллы не смерть «Хезболлы» главная тема; все еще актуально
10:33 7259
Байден поддержал Израиль: Убийство лидера «Хезболлы» справедливо
Байден поддержал Израиль: Убийство лидера «Хезболлы» справедливо
21:14 1354
Заявление МИД Азербайджана
Заявление МИД Азербайджана
20:51 4147
В Баку юноша облапошил доверчивых граждан
В Баку юноша облапошил доверчивых граждан
18:59 4716
В Иране опровергли информацию о гибели генерала Каани
В Иране опровергли информацию о гибели генерала Каани
18:35 2289
Пезешкиан обвиняет: Вашингтон отдал команду убить Хасана Насраллу
Пезешкиан обвиняет: Вашингтон отдал команду убить Хасана Насраллу новость дополнена
18:06 2821
Хасан Насралла убит. Ликвидированы почти все командиры «Хезболлы»
Хасан Насралла убит. Ликвидированы почти все командиры «Хезболлы» видео; обновлено 17:48
17:48 15620
Стала известна причина ликвидации лидера «Хезболлы»
Стала известна причина ликвидации лидера «Хезболлы» по версии Axios и The Wall Street Journal; обновлено 17:27
17:27 6734
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться