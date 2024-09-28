В России взрыв на железнодорожном мосту

На железнодорожном мосту в районе города Кинель Самарской области РФ произошел взрыв, движение поездов на этом участке временно остановлено, сообщает пресс-служба правительства российского региона в своем телеграм-канале.

В результате «сильного хлопка», говорится в сообщении, повреждены «островки безопасности» на мосту. Сами железнодорожные пути не повреждены, пострадавших нет, сказали в пресс-службе.

Руководство Куйбышевской железной дороги заявило о приостановке движения поездов «в связи с незаконным вмешательством посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта». На движение пассажирских и пригородных поездов происшествие не повлияло, подчеркнули в пресс-службе железной дороги.