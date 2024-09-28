Тюркское Бекташи: абсолютный монарх с небольшой разведкой

Мир гадает о перспективах ближневосточного конфликта, войны в Украине, вероятности войны между Эфиопией и Сомали, которая уже стучится в дверь, – а тут албанский премьер Эди Рама подкинул новую загадку своей идеей нового государства. За пару дней, прошедших с тех пор, пока эта новость появилась в информационном пространстве, мне удалось побеседовать в Стамбуле с некоторыми специалистами, теми, кто, как говорится, «в теме», а также с парой приятелей-албанцев. И никто из них не смог объяснить инициативу Рамы с созданием бекташского государства.

Почему существует микрогосударство Ватикан или даже Мальтийский орден, можно объяснить историей. Кому и зачем нужно государство Бекташского ордена, ни с того ни с сего, без какого-либо исторического запроса со стороны самих бекташей, никто в мире, за исключением премьера Эди Рамы и духовного лидера ордена, бывшего офицера албанской армии, а ныне дервиша хаджи Баба Монди, не может понять. Данные персонажи комментируют свою идею следующими словами: «Мы должны заботиться о религиозной терпимости. Это сокровище, обладание которым нельзя просто принимать как должное», - говорит албанский премьер. «Мы заслуживаем государства. Мы единственные в мире, кто говорит правду об исламе и не путает его с политикой», — словно продолжает его мысль Баба Монди. Согласитесь, звучит как-то неубедительно. А между тем инициаторы «албанского Ватикана» уже сообщают параметры проекта: территория нового государства займет несколько кварталов в восточной части Тираны, которые сейчас принадлежат бекташской общине, — по территории Суверенное государство ордена Бекташи будет примерно в четыре раза меньше Ватикана. На этой территории расположены здание для собраний и молитв, музей ордена, архив, больница и административные офисы.

У нового государства не будет армии, пограничной службы и судов, но будет небольшая разведка, «так как у них тоже есть враги». Ну и, само собой, пожизненным главой «албанского Ватикана» станет Баба Монди, чья власть фактически будет абсолютной. И еще – в микрогосударстве, которое будет называться Суверенным государством ордена Бекташи, будет разрешено употребление алкоголя, а женщины смогут носить то, что хотят. Для справки: Бекташи — это относительно небольшая мусульманская конфессия, возникшая в XIII веке на территории современной Турции. Членами ордена бекташей на протяжении многих столетий были янычары — регулярная пехота Османской империи. После ее распада, прихода к власти Ататюрка и начала курса на секуляризацию страны бекташи подверглись репрессиям, и многие из них были вынуждены покинуть Турцию. Тогда новым центром деятельности бекташей и стала Албания — после получения независимости в 1913 году власти этой страны официально признали бекташскую общину. Пришедшие к власти после Второй мировой войны коммунисты первоначально относились к бекташам сравнительно благоприятно, но к концу 1960-х антирелигиозные репрессии в полной мере коснулись и этого ордена. В 1967 году после провозглашения коммунистической Албании атеистическим государством она была национализирована, а после падения коммунистического режима часть оставшейся земли была захвачена частными застройщиками.

Примечательно, что турецкая община Бекташи, где последователей ордена насчитывается 12,5 миллиона человек, в разы больше, чем их в Албании, отвергла идею микрогосударства бекташей в Албании, заявив, что они никогда не одобрят «государство, основанное на вере». По их словам, бекташизм и «религиозное государство» — несовместимые понятия. Они также задаются вопросом, будет ли это в равной степени государство турецких бекташей или же только для албанцев. К тому же, пока совершено не ясно, признают ли суверенитет государства бекташей какие-то другие страны мира. По словам Рамы, правительство Албании еще не консультировалось по этому вопросу даже с США и другими союзниками по НАТО. Баба Монди, в свою очередь, выразил надежду, что в случае соблюдения всех юридических процедур Запад признает новое государство. Словом, ознакомившись с этой идеей Эди Рамы и Баба Монди, невольно возникает вопрос, кто в конечном итоге будет выгодополучателем от ее реализации? И здесь у меня единственная версия: Бекташия с ее суверенной юрисдикцией будет крайне полезна албанской мафии. О которой в России и Азербайджне мало кто знает, а для Европы это одна из основных проблем. И где та грань, когда кончаются интересы албанской мафии и начинаются интересы различных албанских элит, – не скажет никто.