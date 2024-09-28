Израиль готовится к «ограниченному наземному вторжению» в Ливан

Министр обороны Израиля Йоав Галант проводит вечером 28 сентября оперативное совещание, на котором обсуждается вопрос о расширении военных действий против ливанского движения «Хезболла».

В совещании участвуют начальник Генштаба Герци Халеви, глава оперативного управления Генштаба Одед Басьюк и начальник военной разведки (АМАН) Шломи Биндер.

Армия обороны Израиля готовится к «ограниченному наземному вторжению» в Ливан, сообщил ABC News со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника. По его словам, за последние несколько недель ЦАХАЛ ликвидировал около 30 лидеров движения «Хезболла».

Как сказал собеседник ABC News, Израиль отклонил предложение о кратковременном прекращении огня, а также не поддерживал связь с администрацией президента США. Он также добавил, что оставшиеся лидеры «Хезболлы» опасаются шпионов в своих рядах.