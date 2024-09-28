Продать С-400? Только с разрешения Москвы

Турция не может продать закупленные у России зенитные ракетные комплексы С-400 третьей стране без разрешения Москвы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Насчет С-400, систем противоракетной обороны, которые были поставлены Турции, мне комментировать нечего. Президент Турции Эрдоган опытнейший государственный деятель, и он принимает решения по любому вопросу в интересах своего народа и своего государства», - сказал Лавров на пресс-конференции в Нью-Йорке в субботу. Его слова приводит Интерфакс.

Так российский министр прокомментировал информацию, что Турция может продать ЗРК С-400 третьей стране, например, Индии или Пакистану.

«Здесь, единственное, существует конкретное добавление: в контрактах по продаже вооружений есть графа о сертификате конечного пользования. Чтобы с продукцией, которая поставлена с таким сертификатом, в котором в качестве конечного пользователя указана страна, получившая эти вооружения, что-то сделать, необходимо согласие страны, которая эти вооружения продала», - добавил Лавров.

Ранее в американских СМИ сообщалось, что Турция может в будущем продать С-400 другим странам, в частности, Индии или Пакистану, что позволит ей вернуться в программу США по созданию истребителей нового поколения F-35.