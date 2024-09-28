Лавров: Решение за Алиевым и Пашиняном

Решение о возможности встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна во время мероприятий БРИКС или СНГ в РФ остается за ними. Россия в свою очередь готова выполнять свои обязательства, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в Неделе высокого уровня 79-й сессии Генассамблеи ООН. Об этом информирует ТАСС.

«Как говорится, It's up to them (решение за ними)», - сказал Лавров, отвечая на вопрос о возможности встречи двух лидеров в рамках предстоящих в России мероприятий, в частности, саммита БРИКС или СНГ.

«Если они хотят встречаться, ...мы всегда готовы выполнять то, о чем договорились с нашим участием», - сказал российский министр.