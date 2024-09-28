Назван возможный преемник убитого лидера «Хезболлы»

Сафи ад-Дин является ключевой фигурой в политической и социальной жизни движения, сказали изданию собеседники. По их словам, он один из немногих оставшихся высокопоставленных лидеров «Хезболлы», не присутствовавших на месте удара Израиля по Бейруту 27 сентября. Сафи ад-Дина долгое время считали потенциальным преемником Насраллы, вскоре он может быть объявлен новым руководителем группировки, считают источники.

Хасан Насралла был убит в результате израильского удара по центральному штабу «Хезболлы» в Бейруте 27 сентября, ему было 64 года. Движение подтвердило гибель своего лидера. По словам собеседников NYT, израильские спецслужбы отслеживали местоположение Насраллы в течение нескольких месяцев. Решение нанести удар с целью его убийства было принято на прошлой неделе.

Насралла руководил «Хезболлой» в течение 32 лет. Он стал главой группировки в 1992 году, когда израильская армия ликвидировала в южной части Ливана ее предыдущего лидера — Аббаса аль-Мусави. После ликвидации своего лидера «Хезболла» пообещала «продолжить джихад», а также поддержку Палестины и сектора Газа, где Израиль ведет войну с ХАМАС. Духовный лидер Ирана Али Хаменеи, чья страна поддерживает «Хезболлу», пообещал, что Ливан заставит Израиль «пожалеть» о содеянном.