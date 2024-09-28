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Хасан Насралла убит. Ликвидированы почти все командиры «Хезболлы»
Новость дня
Хасан Насралла убит. Ликвидированы почти все командиры «Хезболлы»

В Турции не видят, кем можно заменить Насраллу

00:07 673

После гибели генерального секретаря ливанского движения «Хезболла» Хасана Насраллы в регионе образовался вакуум, который будет тяжело заполнить, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан в эфире телеканала TRT.

«К этой операции в Израиле готовились очень долго. На основе разведывательных данных были сделаны очень серьезные выводы и построены планы. Безусловно, Насралла был важной фигурой в регионе. Он был важен для Ливана, для Ирана. Честно говоря, я думаю, что заполнить пустоту, образовавшуюся после его ухода, будет сложно», - подчеркнул он.

Фидан также отметил, что «в настоящее время у премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и его команды есть сильное желание распространить войну на регион».

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