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Израиль просит США

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В ожидании возможной иранской атаки Израиль попросил США направить на Ближний Восток дополнительные военные силы, которые могли бы помочь в обороне. Об этом вечером в субботу, 28 сентября сообщили израильская новостная служба «Кан».

По ее данным, Израиль хочет, чтобы американцы помогали перехватывать ракеты и дроны, которыми Иран может атаковать Израиль. ЦАХАЛ в данный момент находится в высочайшей боевой готовности, ожидая реакции Тегерана на ликвидацию Хасана Насраллы.

Израиль также попросил США предпринять шаги, чтобы удержать Иран от нападения на Израиль. Об этом сообщили изданию Axios два израильских и американских чиновника.

В последнее время Иран избегал любых атак на Израиль, которые могли бы втянуть его в войну. Но официальные лица в США и Израиле обеспокоены тем, что ликвидация Насраллы может подтолкнуть Тегеран к действиям.

Президент США Джо Байден 28 сентября заявил, что поручил министру обороны усилить присутствие вооруженных сил США на Ближнем Востоке «для сдерживания агрессии и снижения риска более масштабной региональной войны».

Израиль обратился за поддержкой к США после того, как премьер-министр Биньямин Нетаньяху резко отреагировал на призыв США к прекращению огня между Израилем и «Хизбаллой» и санкционировал удар по Бейруту без предварительной консультации с Вашингтоном, хотя США призывали к деэскалации, замечает издание «Детали».

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