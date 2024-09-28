USD 1.7000
EUR 1.8981
RUB 0.0184
Подписаться на уведомления
Хасан Насралла убит. Ликвидированы почти все командиры «Хезболлы»
Новость дня
Хасан Насралла убит. Ликвидированы почти все командиры «Хезболлы»

Трамп дал обещание Зеленскому

00:29 692

Кандидат в президенты США Дональд Трамп будет поддерживать Украину в случае своей победы на выборах. Такое обещание он дал президенту Украины Владимиру Зеленскому.

«Я не знаю, что будет после выборов и кто будет президентом… Но я получил от Дональда Трампа очень прямую информацию, что он будет на нашей стороне, что он будет поддерживать Украину», - заявил Владимир Зеленский в интервью телеканалу Fox News.

По словам Зеленского, во время их встречи в Нью-Йорке Трамп действительно был очень заинтересован услышать детали плана победы непосредственно из уст украинского президента. Также Трамп задавал Зеленскому много вопросов - о ситуации на фронте, о необходимой западной помощи, о причинах войны.

Лавров: Решение за Алиевым и Пашиняном
Лавров: Решение за Алиевым и Пашиняном
28 сентября 2024, 23:37 1708
Тюркское Бекташи: абсолютный монарх с небольшой разведкой
Тюркское Бекташи: абсолютный монарх с небольшой разведкой наш комментарий
28 сентября 2024, 22:06 3403
Израиль готовится к «ограниченному наземному вторжению» в Ливан
Израиль готовится к «ограниченному наземному вторжению» в Ливан
28 сентября 2024, 22:48 1037
На земле и в воздухе: Израиль ввел военную блокаду Ливана
На земле и в воздухе: Израиль ввел военную блокаду Ливана видео; обновлено 22:34
28 сентября 2024, 22:34 12206
Гибель Насраллы не смерть «Хезболлы»
Гибель Насраллы не смерть «Хезболлы» главная тема; все еще актуально
28 сентября 2024, 10:33 7529
Байден поддержал Израиль: Убийство лидера «Хезболлы» справедливо
Байден поддержал Израиль: Убийство лидера «Хезболлы» справедливо
28 сентября 2024, 21:14 1733
Заявление МИД Азербайджана
Заявление МИД Азербайджана
28 сентября 2024, 20:51 5433
В Баку юноша облапошил доверчивых граждан
В Баку юноша облапошил доверчивых граждан
28 сентября 2024, 18:59 5599
В Иране опровергли информацию о гибели генерала Каани
В Иране опровергли информацию о гибели генерала Каани
28 сентября 2024, 18:35 2549
Пезешкиан обвиняет: Вашингтон отдал команду убить Хасана Насраллу
Пезешкиан обвиняет: Вашингтон отдал команду убить Хасана Насраллу новость дополнена
28 сентября 2024, 18:06 3033
Хасан Насралла убит. Ликвидированы почти все командиры «Хезболлы»
Хасан Насралла убит. Ликвидированы почти все командиры «Хезболлы» видео; обновлено 17:48
28 сентября 2024, 17:48 16296

ЭТО ВАЖНО

Лавров: Решение за Алиевым и Пашиняном
Лавров: Решение за Алиевым и Пашиняном
28 сентября 2024, 23:37 1708
Тюркское Бекташи: абсолютный монарх с небольшой разведкой
Тюркское Бекташи: абсолютный монарх с небольшой разведкой наш комментарий
28 сентября 2024, 22:06 3403
Израиль готовится к «ограниченному наземному вторжению» в Ливан
Израиль готовится к «ограниченному наземному вторжению» в Ливан
28 сентября 2024, 22:48 1037
На земле и в воздухе: Израиль ввел военную блокаду Ливана
На земле и в воздухе: Израиль ввел военную блокаду Ливана видео; обновлено 22:34
28 сентября 2024, 22:34 12206
Гибель Насраллы не смерть «Хезболлы»
Гибель Насраллы не смерть «Хезболлы» главная тема; все еще актуально
28 сентября 2024, 10:33 7529
Байден поддержал Израиль: Убийство лидера «Хезболлы» справедливо
Байден поддержал Израиль: Убийство лидера «Хезболлы» справедливо
28 сентября 2024, 21:14 1733
Заявление МИД Азербайджана
Заявление МИД Азербайджана
28 сентября 2024, 20:51 5433
В Баку юноша облапошил доверчивых граждан
В Баку юноша облапошил доверчивых граждан
28 сентября 2024, 18:59 5599
В Иране опровергли информацию о гибели генерала Каани
В Иране опровергли информацию о гибели генерала Каани
28 сентября 2024, 18:35 2549
Пезешкиан обвиняет: Вашингтон отдал команду убить Хасана Насраллу
Пезешкиан обвиняет: Вашингтон отдал команду убить Хасана Насраллу новость дополнена
28 сентября 2024, 18:06 3033
Хасан Насралла убит. Ликвидированы почти все командиры «Хезболлы»
Хасан Насралла убит. Ликвидированы почти все командиры «Хезболлы» видео; обновлено 17:48
28 сентября 2024, 17:48 16296
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться