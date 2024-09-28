Трамп дал обещание Зеленскому

Кандидат в президенты США Дональд Трамп будет поддерживать Украину в случае своей победы на выборах. Такое обещание он дал президенту Украины Владимиру Зеленскому.

«Я не знаю, что будет после выборов и кто будет президентом… Но я получил от Дональда Трампа очень прямую информацию, что он будет на нашей стороне, что он будет поддерживать Украину», - заявил Владимир Зеленский в интервью телеканалу Fox News.

По словам Зеленского, во время их встречи в Нью-Йорке Трамп действительно был очень заинтересован услышать детали плана победы непосредственно из уст украинского президента. Также Трамп задавал Зеленскому много вопросов - о ситуации на фронте, о необходимой западной помощи, о причинах войны.